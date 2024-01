Unrwa, 'scioccante la sospensione dei fondi all'agenzia'

"Nove Paesi ad oggi hanno temporaneamente sospeso i loro finanziamenti all'Unrwa. Queste decisioni minacciano il nostro lavoro umanitario in tutta la regione, inclusa e soprattutto nella Striscia di Gaza. È scioccante vedere una sospensione dei fondi in reazione alle accuse contro un piccolo gruppo di dipendenti, soprattutto considerando l'azione immediata intrapresa dall'Unrwa risolvendo i loro contratti e chiedendo un'indagine trasparente e indipendente". Così in una nota il commissario generale dell'agenzia Philippe Lazzarini, secondo cui dall'Unrwa "dipendono oltre 2 milioni di persone per la loro mera sopravvivenza" a Gaza.



