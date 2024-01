Salvini, ci spiano dalla serratura ma non siamo in vendita

"Non siamo in vendita. Lo dico a chi spia dai buco della serratura uomini e donne della Lega cercando di metterci in difficoltà. Non siamo in vendita, siamo uomini e donne liberi, di cuore: l'Europa la cambiamo". Lo afferma il vicepremier Matteo Salvini, collegato all'inaugurazione della nona edizione nazionale della Scuola politica della Lega. "Anche a te Armando - aggiunge il segretario leghista rivolgendosi ad Armando Siri - ne hanno fatte di cotte e di crude. Come a me, a chi è vicino a me. Ci fermano? No. Mi fanno pensare, mi danno forza, energia, non mi toglieranno il sorriso e soprattutto la libertà".



