Israele, 'Unrwa non abbia più ruolo a Gaza nel dopoguerra'

"Israele farà in modo che l'Unrwa non sia parte del dopoguerra a Gaza". Lo ha detto il ministro degli Esteri israeliano, Israel Katz, aggiungendo che "lavorerà" per ottenere il sostegno bipartisan negli Usa, nell'Ue e in altre nazioni a livello globale a favore di questa politica volta a fermare le attività dell'Unrwa a Gaza.

"Chiediamo alle Nazioni Unite e alle istituzioni internazionali di non cedere alle minacce e ai ricatti di questa entità nazista canaglia, che cerca di tagliare tutte le ancora di salvezza al nostro popolo", ha replicato Hamas su Telegram, sottolineando "l'importanza del ruolo di queste agenzie nel fornire soccorso al nostro popolo e nel documentare i crimini dell'occupazione, che superano i crimini più orribili conosciuti dall'umanità nella nostra era moderna".



