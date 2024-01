"I figli" di Silvio Berlusconi "mi hanno chiesto di essere qui e portare il loro saluto, la loro convinta partecipazione e sostegno in continuità come il papà voleva". L'ha detto Gianni Letta, aprendo la festa dei 30 anni di Forza Italia, in corso a Roma.

La famiglia Berlusconi ha avuto "un comportamento esemplare: uniti, concordi, premurosi verso Marta (Fascina, l'ultima compagna di Berlusconi, ndr), solleciti verso i collaboratori e le aziende".



