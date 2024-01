Giorgetti, 'lo Stato non può scendere sotto 35% di Poste'

"Dobbiamo mantenere il controllo, non possiamo scendere sotto il 35%". Lo afferma il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, a proposito della possibile vendita di quote di Poste italiane da parte dello Stato.

Attualmente la società, quotata in Borsa, vede nell'azionariato il ministero dell'Economia con il 29,26% e Cdp con il 35%. Giorgetti ha risposto ai giornalisti a margine di un convegno sull'Intelligenza artificiale in Borsa a Milano organizzato dalla Fondazione Bruno Kessler.



