Dipinto di donna di Klimt ritrovato a Vienna dopo 100 anni

A Vienna è stato ritrovato un dipinto dell'artista austriaco Gustav Klimt, ritenuto perduto da circa 100 anni. Lo riferisce la BBC.

Il ritratto di Fraulein Lieser apparteneva una volta ad una famiglia ebrea in Austria e fu visto in pubblico l'ultima volta nel 1925 in vista di una mostra realizzata nel 1926 da Otto Kallir-Nirenstein nella Neue Galerie di Vienna.

Il suo destino non è chiaro, ma la famiglia degli attuali proprietari possiede il dipinto dagli anni '60.

La casa d'aste im Kinsky stima il valore del dipinto in oltre 54 milioni di dollari (42 milioni di sterline) ed ha definito la riscoperta "sensazionale".

"Un dipinto di tale rarità, di tale portata artistica e valore non era disponibile sul mercato dell'arte in Europa centrale da decenni", ha affermato im Kinsky in una nota.

Il ritratto verrà messo all'asta il 24 aprile per conto dei proprietari e degli eredi legali della famiglia Lieser.

Ciò si basa sui Principi di Washington, un accordo internazionale per restituire le opere d'arte saccheggiate dai nazisti ai discendenti delle persone a cui erano state sottratte.

Prima dell'asta, il dipinto sarà presentato in varie località internazionali tra cui Regno Unito, Svizzera, Germania e Hong Kong, ha affermato la casa d'aste.

Il ritratto apparteneva una volta alla famiglia Lieser, ricchi industriali ebrei di Vienna.

Un avvocato d'arte ha detto ai media austriaci che finora non hanno trovato prove che l'opera sia stata saccheggiata o rubata prima o durante la Seconda Guerra Mondiale.

In passato l'arte di Klimt ha raggiunto ingenti somme alle aste.





