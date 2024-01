Argentina, Milei allontana il ministro delle Infrastrutture

Il presidente ultraliberista argentino Javier Milei ha allontanato dal governo il ministro delle Infrastrutture, Guillermo Ferraro, per aver divulgato informazioni alla stampa. Il capo di Stato ha anche declassato il dicastero trasformandolo in un segretariato dell'Economia.

Secondo il Clarin, Ferraro ha raccontato ai giornalisti che Milei si era scagliato contro i governatori promettendo di "lasciarli senza un soldo", a causa del mancato sostegno alla legge Omnibus al Congresso.

La notizia dell'allontanamento è stata ampiamente riportata dalle tv locali, ma il governo argentino non l'ha ancora confermata ufficialmente. "L'annuncio verrà dato nelle prossime ore", riferiscono all'ANSA fonti governative confermando implicitamente l'accaduto.



