Mercati azionari del Vecchio continente senza una direzione precisa in avvio di giornata: la Borsa di Londra si muove in linea con la chiusura di ieri, Parigi perde lo 0,1% e Francoforte lo 0,2%.

In aumento dello 0,4% il listino azionario di Amsterdam.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA