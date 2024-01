Usa 2024, Trump: onorato dalla vittoria in New Hampshire

L'ex presidente americano Donald Trump si dice "onorato" dalla vittoria nelle primarie del New Hampshire e sostiene che il partito repubblicano è "molto unito" dietro la sua candidatura alle elezioni Usa 2024.

"L'incoronazione di Trump sarebbe una vittoria per Joe Biden.

E il South Carolina non vuole un'incoronazione, vuole un'elezione". Lo ha detto Nikki Haley in New Hampshire. "Abbiamo tutto il tempo per battere Biden", ha incalzato la candidata repubblicana.



