Usa 2024, Trump: la Haley dovrebbe abbandonare la corsa

Nikki Haley dovrebbe sospendere la sua corsa presidenziale: lo ha detto Donald Trump, in una intervista a Fox News. "Se non lascia, dobbiamo sprecare soldi anziché spenderli contro Joe Biden, che è il nostro focus", ha spiegato l'ex presidente Usa. Precedentemente Trump aveva detto che non avrebbe mai chiesto a nessuno di lasciare e che non gli interessava se Haley continuava la corsa per le elezioni Usa 2024.

"Haley ha perso e ha fatto un discorso come se avesse vinto", ha detto Trump ad un comizio a Nashua dopo la vittoria alle primarie repubblicane in New Hampshire. "Abbiamo vinto in questo Stato per tre volte: per me è un posto molto speciale", ha aggiunto il tycoon. Haley "ha avuto una serata molto brutta", ha detto Trump.

Il tycoon ha quasi conquistato la nomination repubblicana. Lo afferma la campagna di Joe Biden, commentando i risultati del New Hampshire. "Trump minaccia di mettere a rischio la democrazia e vietare l'aborto a livello nazionale. Non possiamo consentirlo", aggiunge lo staff del presidente Usa.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA