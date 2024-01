Usa 2024, parziali primarie New Hampshire: Trump al 53,3%

Con il 10% delle schede scrutinate, Donald Trump guida col 53,3% le primarie presidenziali repubblicane americane in New Hampshire. Nikki Haley insegue col 46%.

Tra quanti hanno votato il 49% era registrato col Grand Old Party mentre il 47% era tra gli indipendenti (non dichiarati).

E' quanto emerge da un exit poll della Cnn, secondo cui il 24% si è dichiarato molto conservatore, il 39% in qualche modo conservatore e il 31% moderato. Il 49% pensa che Joe Biden sia stato eletto legittimamente nel 2020; la stessa percentuale pensa il contrario. Il 32% si considera parte del movimento Maga, il 64% no.



