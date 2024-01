Mongolia: 6 morti e 14 feriti per un'esplosione di gas

Sei persone sono morte e 14 sono rimaste ferite oggi a causa di un'esplosione di gas causata da un incidente automobilistico ad Ulan Bator, la capitale della Mongolia.

Un veicolo che trasportava 60 tonnellate di gas naturale liquefatto si è scontrato in mattinata con un'autovettura ed è esploso, in base a quanto riferito dall'Agenzia nazionale mongola per la gestione delle emergenze. "Secondo i risultati preliminari, tre persone sono morte nell'incendio", ha riferito l'agenzia sul suo sito web, aggiungendo che anche tre vigili del fuoco intervenuti sul posto sono stati uccisi mentre i 14 feriti sono stati sottoposti a cure mediche, tra cui 10 per le ustioni riportate. Un bambino, inoltre, è stato soccorso per un principio di avvelenamento. Sul posto sono intervenute le squadre di soccorso che hanno domato le fiamme, in base alle immagini condivise dalla stessa agenzia.



