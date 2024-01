"L'Italia è da sempre per uno Stato palestinese, per questo non condivido la posizione espressa dal primo ministro israeliano sulla materia. Lo ha detto Giorgia Meloni durante il premier time alla Camera. Un'intesa - ha aggiunto però - "non può essere chiesta unilateralmente: il presupposto è il riconoscimento degli interlocutori, di Israele e del diritto degli israeliani a vivere in sicurezza".



