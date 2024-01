Parte in ribasso lo spread Btp-Bund. In avvio di giornata il differenziale cala a 154,8 punti base dai 156 della vigilia. In discesa il rendimento del bond italiano: la scadenza a 10 anni si porta al 3,86% dal 3,91% per cento della chiusura di martedì.



