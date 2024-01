Foti, spero Meloni e tutti i leader candidati alle europee

"Io spero che siano il 100%" le possibilità che Giorgia Meloni si candidi alle europee, "come mi auguro che tutti i leader politici scendano in campo. Si tratta di dare un nuovo assetto all'Europa. Sollecitare la partecipazione degli elettori in modo massiccio è un compito che spetta ai leader di partito. Se anche Salvini dovrebbe candidarsi? Ognuno fa come vuole, il faccio l'invito a tutti".

Così il capogruppo di FdI alla Camera Tommaso Foti interpellato dai cronisti fuori da Montecitorio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA