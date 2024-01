De Luca, 'l'autonomia è truffa politica, lancio mobilitazione'

"Siamo di fronte a un vero e proprio 'Controrisorgimento', che nega l'unità d'Italia e tradisce il Sud". Così il governatore campano Vincenzo De Luca, che domani terrà una conferenza stampa per lanciare "una campagna di mobilitazione a difesa del Sud e dell'unità nazionale". Domani, giovedì 25 gennaio, alle ore 11, nella Sala De Sanctis di Palazzo Santa Lucia si terrà una conferenza stampa nella quale sarà lanciata una campagna di mobilitazione contro il progetto di Autonomia differenziata che "spacca l'Italia, e configura una vera e propria truffa politica".

"Chi parla di 'Nazione' sta tradendo l'Italia e calpestando il Sud": è l'accusa del governatore campano. "I primi atti di questo tradimento del Sud - rimarca -sono già presenti: il Fondo di perequazione per il Sud è stato prosciugato; i Fondi Sviluppo e Coesione sono bloccati al Sud, operativi al Nord; la vergognosa campagna di mistificazione sulle risorse reali trasferite al Sud e sull'efficienza amministrativa del Mezzogiorno, continua in maniera vergognosa per nascondere dietro dati falsi la secessione di fatto".

"Rilanceremo l'operazione-verità sui rapporti Nord-Sud e lanceremo la sfida sui temi dell'efficienza amministrativa.

Proporremo, in questo clima di totale confusione le cinque questioni per le quali l'Autonomia differenziata spacca l'Italia, e configura una vera e propria truffa politica.

Riproporremo la nostra alternativa all'autonomia: burocrazia zero e Italia unita. Proporremo anche iniziative sul piano legislativo e costituzionale per bloccare il disegno secessionista", conclude il presidente della Regione Campania.





