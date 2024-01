++ Ai César nomination per 'Rapito' di Marco Bellocchio ++

Rapito di Marco Bellocchio è nella cinquina delle nomination per i César, gli Oscar francesi, nella categoria Miglior film straniero. Con Rapito, sono candidati nella stessa categoria Foglie al vento, di Aki Kaurismaki, Oppenheimer di Christopher Nolan, Perfect days di Wim Wenders e Simple comme Sylvain di Monia Chokri. Fra i candidati ai Césars - la serata finale è prevista per il 23 febbraio - Linda e il pollo dell'italiana Chiara Malta e Sébastien Laudenbach, nella categoria Miglior film d'animazione anche Interdit aux chiens et aux italiens film sul razzismo nei confronti degli italiani firmato dal francese Alain Ughetto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA