Oscar, tra le attrici Stone candidata, Robbie out

Annette Bening in Nyad, Lily Gladstone per Killers of the Flower Moon, Sandra Hüller per Anatomia di Una Caduta, Carey Mulligan di maestro e Emma Stone di Povere Creature! sono le attrici candidate agli Oscar 2023. È rimasta fuori a sorpresa Margot Robbie di Barbie, il film fenomeno dell'estate. Le nomination, scelte da membri dell'Academy da un numero record di 93 Paesi, sono state annunciate oggi al Samuel Goldwyn Theater di Los Angeles da Zazie Beetz e Jack Quaid.



