Bradley Cooper per Maestro, Colman Domingo per Rustin', Paul Giamatti per Holdovers, Cillian Murphy per Oppenheimer e Jeffrey Wright per American Fiction sono i candidati all'Oscar per il migliore attore 2024. Le nomination, scelte da membri dell'Academy da un numero record di 93 Paesi, sono state annunciate oggi al Samuel Goldwyn Theater di Los Angeles da Zazie Beetz e Jack Quaid. Resta fuori Leonardo DiCaprio.



