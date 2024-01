American Fiction, il francese Anatomia di Una Caduta di Justine Triet, Barbie di Greta Gerwig, The Holdovers, Killers of the Flower Moon, Maestro, Oppenheimer, Past Lives di Celine Song, Povere Creature! e il britannico The Zone of Interest sono i candidati agli Oscar 2024 per la categoria più prestigiosa: il miglior film. In lista tre film di donne registe, è una prima volta per l'Academy.



