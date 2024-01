Non solo l'Inno di Mameli intonato in Aula subito dopo il voto finale. Anche una bandiera del leone di San Marco simbolo del Veneto è stata sventolata dalla Lega al momento dell'ok in prima lettura della riforma dell'autonomia da parte di palazzo Madama. Secondo quando si apprende a mostrarla sarebbe stata la senatrice Mara Bizzotto, numero due del gruppo a Palazzo Madama e successivamente molti leghisti si sono scattati selfie in aula.



