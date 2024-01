In rialzo i tassi dei titoli di Stato in vista Bce, Btp 3,89%

I rendimenti dei titoli di Stato sono in rialzo, in vista delle prossime mosse delle banche centrali sul fronte della politica monetaria. Il primo appuntamento è quello della Bce fissato per giovedì.

Lo spread tra Btp e Bund si attesta a 156 punti, con il tasso del decennale italiano che aumenta di sei punti base al 3,89%.

Sale anche il Bund tedesco che si attesta al 2,32% (+3 punti).

In aumento il decennale spagnolo al 3,24% (+5 punti) e quello greco al 3,35% (+6 punti).



