Francia: auto su posto di blocco, morta anche la ragazza

La ragazza di 14 anni, rimasta gravemente ferita oggi in un incidente ad un posto di blocco per la protesta degli agricoltori, è morta in serata, secondo quanto si apprende da fonti dell'ospedale in cui era ricoverata. Al posto di blocco di Pamiers, nel sud-ovest della Francia, era morta sul colpo questa mattina anche sua madre, investita da un'auto che aveva superato gli sbarramenti. Suo padre, che ha riportato gravi ferite ma non è più in pericolo di vita, è l'unico superstite della famiglia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA