Le Borse europee chiudono fiacche mentre si attendono le prossime mosse sul taglio dei tassi d'interesse. Dopo la banca centrale del Giappone, con la politica monetaria invariata, e la fiducia dei consumatori in calo, si attendono le decisioni la Bce la cui riunione è fissata per giovedì. Intanto i rendimenti dei titoli di Stato registrano un sensibile rialzo.

Concludono in calo Parigi e Francoforte (-0,34%) mentre è poco mossa Londra (-0,03%).



