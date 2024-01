Jannik Sinner è in semifinale degli Australian Open. Ai quarti, il numero uno del tennis azzurro ha battuto in tre set il russo Andrey Rublev, n.5 al mondo, con il punteggio di 6-4 7-6, 6-3. Per un posto in finale, l'altoatesino affronterà Novak Djokovic.



