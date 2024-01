Tajani, 'informeremo le Camere su missione in mar Rosso'

Sulla missione nel mar Rosso "informeremo il Parlamento, per come sono le cose non è obbligatorio ma naturalmente lo informeremo". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani ai cronisti a Bruxelles.

"Io già informato, nei dibattiti che ci sono stati, in più occasioni, quelle che sono le nostre intenzioni, e già dalla prossima mia presenza in Parlamento dirò quello che stiamo facendo. E' giusto che il Parlamento sia informato ma la missione militare è già stata autorizzata, si tratta di quella dello stretto di Hormuz", ha aggiunto.



