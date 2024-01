Palestina, 'non ci serve nessuna isola artificiale'

"Non abbiamo bisogno di nessuna isola, né naturale né artificiale. Resteremo nel nostro Paese.

La terra di Palestina è nostra, di nostra priorità e vi resteremo. E non permetteremo a nessuno di pensare il contrario.

Chi vuole partire per abitare in isole artificiali o naturali, ci può andare. Noi, i proprietari di questa terra, ci resteremo e resisteremo per restarci, per i nostri diritti, per avere lo Stato palestinese con capitale Gerusalemme Est". Lo dice il ministro degli Esteri dell'Anp, Riyad Al-Malki, a Bruxelles a proposito delle indiscrezioni sul progetto rilanciato da Israel Katz al Consiglio Ue.



