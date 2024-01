Netanyahu, 'Israele ha una proposta sugli ostaggi'

Israele ''ha una proposta sugli ostaggi''. Lo ha annunciato Benyamin Netanyahu che tuttavia ha spiegato di ''non poter dire altro''. Il premier - che ha incontrato alla Knesset alcuni rappresentanti delle famiglie degli ostaggi - ha aggiunto che ''contrariamente a quanto è sostenuto non c'è una proposta sincera da parte di Hamas''.

''Voglio dirlo - ha aggiunto - nella maniera più esplicita, anche perché ci sono molte notizie non corrette che di sicuro vi causano dolore''.



