Macy's ha respinto l'offerta da 5,8 miliardi di dollari di Arkhouse Management e Brigade Capital Management citando timori sul finanziamento dell'accordo e sulla valutazione della società. Arkhouse e Brigade Capital hanno presentato nelle scorse settimane un'offerta da 21 dollari per ogni azione non in loro possesso.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA