Le Borse europee aprono in rialzo la prima seduta della settimana. L'attenzione degli investitori si concentra sulala stagione delle trimestrali e la riunione della Bce che dovrà decidere sulla politica monetaria. Sotto i riflettori anche le tensioni geopolitiche, in particolare nel Medio Oriente.

Avvio positivo per Parigi (+0,88%), Francoforte (+0,78%) e Londra (+0,42%).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA