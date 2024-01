Tajani, 'assaltare stand israeliani è da delinquenti'

"Manifestare è sempre lecito in una democrazia ma i manifestanti devono rispettare le regole: andare ad assaltare un luogo dove ci sono espositori israeliani è da delinquenti". Lo afferma il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ai microfoni di Stasera Italia su Rete 4, commentando gli incidenti di ieri a Vicenza. "Siamo in un Paese libero, aperto agli imprenditori. La settimana prossima - aggiunge - sarò in Israele per celebrare la giornata della memoria: sul fronte dell'antisemitismo ci sono segnali preoccupanti anche in Italia e in Europa".



