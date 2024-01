Serie A: Lecce-Juventus 0-3

La Juventus ha vinto 3-0 a Lecce con una doppietta di Dusan Vlahovic e un gol di Bremer e si porta in testa alla classifica superando l'Inter, impegnata nella Supercoppa. I bianconeri hanno fatto una gara prudente al Via del Mare, aspettando senza scoprirsi troppo l'occasione giusta per andare in vantaggio. Il serbo ha rotto l'equilibrio al 15' della ripresa con un tiro sporco ma efficace, raddoppiando poco dopo in tap in su colpo di testa di McKennie. Al 40', di testa ha segnato ancora Bremer.



