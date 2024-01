Il Comitato direttivo centrale dell'Anm, in un documento approvato oggi, ribadisce il proprio impegno "a tutela del ruolo e delle prerogative consiliari nel sistema costituzionale, afferma con convinzione che non potrà essere giustificato alcun arretramento rispetto alla tutela dell'indipendenza della magistratura, che è il presupposto necessario e indefettibile per un sereno esercizio della giurisdizione a tutela di tutti i cittadini".



