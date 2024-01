Scontri Vicenza: Piantedosi, evitati guai peggiori

Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, questo pomeriggio ha telefonato al questore di Vicenza, Dario Sallustio, per manifestare la propria solidarietà agli agenti aggrediti da alcuni manifestanti durante lo svolgimento della fiera Vicenzaoro. Nell'occasione, il titolare del Viminale si è voluto sincerare delle condizioni degli agenti e ha espresso al questore il proprio "apprezzamento per come le forze di polizia hanno saputo gestire ancora una volta, con la consueta professionalità, una situazione difficile, evitando guai peggiori e confermandosi presidio fondamentale di difesa della democrazia e della libertà".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA