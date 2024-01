La Roma batte il Verona 2-1 nella 'prima' di De Rossi

Esordio con vittoria per Daniele De Rossi neo allenatore della Roma. I giallorossi all'Olimpico hanno battuto 2-1 il Verona in unodegli anticipi della 21/a giornata del campionato di serie A.

Cori e striscioni per De Rossi ma anche di ringraziamento per Mourinho e contestazione alla squadra ed alla proprietà prima del match.

La Roma va in vantaggio dopo 19 minuti con Lukaku su assist di El Shaarawy, che pochi minuti dopo favorisce anche il gol del raddoppio di Pellegrini.

Nella ripresa il Verona fallisce un calcio di rigore con poi riapre la partita grazie alla rete di Folorunsho.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA