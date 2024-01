Von der Leyen, 'a marzo nuova strategia su difesa Ue'

"A marzo la Commissione europea presenterà la strategia per l'industria europea della difesa".

Lo ha annunciato la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen in conferenze stampa con il premier svedese Ulf Kristersson e quello finlandese Petteri Orpo. Dopo la guerra in Ucraina "dobbiamo ripensare tutta la nostra difesa e la nostra base industriale, non solo da un punto di vista militare ma anche dal punto di vista interoperabilità" degli eserciti dei Paesi membri.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA