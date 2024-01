Usa 2024: in Stato di Washington Trump ammesso alle primarie

Donald Trump può correre nelle primarie dello Stato di Washington: lo ha stabilito la giudice Mary Sue Wilson respingendo l'istanza di alcuni elettori secondo cui l'ex presidente è ineleggibile in base al 14/o emendamento, che vieta le cariche pubbliche ai funzionari pubblici coinvolti in insurrezioni o rivolte contro la Costituzione su cui hanno giurato. Su tale questione si pronuncerà comunque a breve la Corte Suprema, valutando un caso analogo in Colorado che farà da precedente per tutte le cause promosse in vari Stati Usa.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA