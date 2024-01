Supercoppa:Inzaghi, mi sono divertito a guardare l'Inter giocare

"I ragazzi sono stati molto bravi, hanno fatto un'ottima partita con un approccio buono fin da subito. Ora dobbiamo recuperare energie, non abbiamo mai fatto una finale in due partite ma questo chiede il calcio in questo momento e noi ci adeguiamo. Ho fatto i complimenti ai ragazzi perché mi sono veramente divertito a guardarli". Così il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi, intervistato da Sport Mediaset dopo la vittoria contro la Lazio nella semifinale di Supercoppa italiana. "L'unico neo è stato chiudere il primo tempo soltanto con un gol di scarto. Tutti hanno fatto benissimo, anche quelli che sono entrati sul 2-0, sono molto soddisfatto. Ora sappiamo che lunedì dovremo fare l'ultimo passo".



