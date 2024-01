Supercoppa: Barella, 'grande Inter, mostrate le nostre qualità'

"È stata una bella partita, ci siamo divertiti come non facevamo da tanto tempo. Abbiamo messo in mostra le nostre qualità, la Lazio è un avversario difficile ma oggi tutti si sono messi in mostra, tutti avevano voglia di far bene, tutti volevano la palla. Abbiamo lavorato tanto per arrivare a questo livello. Manca ancora tanto, vogliamo vincere questa Coppa e fare bene in campionato". Lo ha detto il centrocampista dell'Inter Nicolò Barella, premiato come Man Of The Match al termine della semifinale di Supercoppa italiana contro la Lazio vinta dai nerazzurri. "Mi avrebbe fatto piacere segnare perché è stata una bellissima azione, ma se segnano gli altri non mi importa. Mi va bene fare assist, se segnano gli altri il resto non conta. Il Napoli in finale? Sono campioni d'Italia, le qualità non cambiano anche se momenti difficili possono capitare in una stagione".



