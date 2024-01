Re Carlo III si sposta a Sandringham prima dell'operazione

Carlo III è stato visto per la prima volta oggi, dopo l'annuncio di un suo ricovero per un intervento alla prostata in calendario la prossima settimana, mentre si spostava dalla residenza privata di Birkhall in Scozia a quella reale di Sandringham, nella contea inglese di Norfolk.

I fotografi hanno scattato un'immagine del sovrano seduto nel sedile posteriore di un'auto mentre lasciava dopo un breve volo l'aeroporto nella base della Raf di Marham per raggiungere la residenza. Nei giorni scorsi si era dato per scontato che l'intervento di re Carlo sarebbe stato a Londra, dove fra l'altro è ricoverata la principessa Kate dopo aver subito un'operazione all'addome, ma Buckingham Palace si è rifiutato di precisare se sarà nella capitale britannica o in Scozia.



