Lagarde, iniziata normalizzazione ma non è ancora normalità

Verso la fine del 2023 "abbiamo visto l'inizio del periodo di normalizzazione dell'economia che però andrà verso qualcosa che non è la normalità": lo ha detto la presidente della Bce Christine Lagarde intervenendo al panel di chiusura del World economic forum sulle prospettive economiche globali.

Il processo di normalizzazione, ha spiegato, è in corso nel commercio, nell'inflazione e nel mercato del lavoro. "A fine 2023 - ha detto Lagarde - abbiamo visto una qualche ripresa dei consumi e un ritorno alla normalità dei risparmi da una condizione di risparmi eccessivi, mercati del lavoro meno rigidi e una riduzione dell'inflazione, sia nominale che di fondo.

Quindi questo è quanto possiamo attenderci per il 2024, una prosecuzione di questi trend".



