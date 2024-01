Il prezzo del gas in aumento a 28,9 euro

Il prezzo del gas prosegue in rialzo pur attestandosi vicino ai livelli di agosto scorso. Dopo i cali dei giorni scorsi, principalmente dovuti ai livelli alti degli stoccaggi ed alle temperature miti, sono ripresi gli acquisti che, secondo gli analisti, stanno portando ad un aumento della volatilità. Sotto i riflettori anche le preoccupazioni per le tensioni geopolitiche, in particolare in Medio Oriente.

Ad Amsterdam le quotazioni guadagnano il 3,5% a 28,9 euro al megawattora. Dall'inizio dell'anno si registra un calo complessivo del 10,5 per cento.



