Hit parade, subito in vetta i Club Dogo, terzo Antonacci

Debutta subito in vetta alla classifica Fimi-Gfk dei più venduti Club Dogo, l'album di inediti che segna la reunion del gruppo, salutato dall'entusiasmo dei fan: dopo 10 Mediolanum Forum sold-out nel giro di poche ore, la band festeggerà la lunga residency milanese con un concerto-evento a San Siro il 28 giugno. Si conferma stabile in seconda posizione Sfera Ebbasta con X2VR, seguito da un'altra new entry, L'inizio, sedicesimo disco di studio di Biagio Antonacci, quindici brani scritti negli ultimi quattro anni e lasciati sedimentare prima trasformarsi da pensieri a vere e proprie canzoni.

Scivola dalla testa della hit parade in quarta posizione Tunnel, l'album del trapper Simba La Rue, che precede i Subsonica con Realtà Aumentata, il decimo album in studio dopo cinque anni. Perde due posizioni ed è sesto Tedua, da ben 33 settimane in classifica con La Divina Commedia (Tour Edition Inferno). Sul sesto gradino ancora un debutto, American Dream, l'album che segna il ritorno del rapper britannico 21 Savage.

Chiudono la top ten Gemitaiz, ottavo con con QVC 10 - Quello che vi consiglio vol.10; Calcutta, nono con Relax, e Geolier, atteso all'Ariston tra i protagonisti di Sanremo 2024, con Il coraggio dei bambini - Atto II, l'album re delle classifiche 2023.

I Club Dogo dominano anche tra i vinili, davanti ad Antonacci e ai Subsonica, e fanno man bassa tra i singoli, piazzando otto pezzi tra i primi dieci: in testa Nato per questo con Marracash, al secondo posto Milly con Sfera Ebbasta.



