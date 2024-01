Dakar: moto, l'americano Brabec e la Honda trionfano

(ANSA-AFP) - YANBU, 19 GEN - Ricky Brabec trionfa nella Dakar delle moto. Lo statunitense della Honda ha vinto per la seconda volta in carriera la competizione riservata alle due ruote al termine della 12esima e ultima tappa a Yanbu, in Arabia saudita.

Il 32enne ha distanziato il pilota del Botswana Ross Branch e il francese Adrien Van Beveren, che per la prima volta in carriera sale sul podio della Dakar a 33 anni.

L'ultima tappa di Yanbu è stata vinta dall'argentino Kevin Benavides (KTM), arrivato ai piedi del podio della classifica generale. Questa 46esima edizione del mitico rally-raid, rinomato per essere il più difficile del mondo, è stata segnata dalla morte del motociclista spagnolo Carles Falcon all'età di 45 anni, poco più di una settimana dopo essere rimasto gravemente ferito in un incidente. (ANSA-AFP).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA