Corea del Nord testa sistema sottomarino di arma nucleare

La Corea del Nord ha dichiarato di aver testato un "sistema d'arma nucleare sottomarino" in risposta alle esercitazioni navali congiunte di Washington, Seul e Tokyo, che hanno coinvolto una portaerei statunitense a propulsione nucleare. Secondo quanto riferito dal ministero della Difesa nordcoreano - riportato dall'agenzia di stampa statale Kcna - le esercitazioni stavano "minacciando seriamente la sicurezza" del paese e quindi in risposta Pyongyang "ha condotto un importante test del suo sistema d'arma nucleare sottomarino Haeil-5-23 in fase di sviluppo nel Mare orientale della Corea".



