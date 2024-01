Le Borse europee aprono in rialzo in scia con la performance positiva di Wall Street. Sotto i riflettori le prossime decisioni delle banche centrali sul taglio dei tassi. Attesa per l'intervento della presidente della Bce Christine Lagarde al World Economic Forum di Davos.

Avvio positivo per Londra (+0,62%), Parigi (+0,61%) e Francoforte (+0,36%).



