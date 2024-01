Acquisto Osimhen, De Laurentiis rischia processo a Roma

La procura di Roma ha chiuso l'indagine che vede indagato il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, per l'accusa di falso in bilancio. Il procedimento è quello legato a presunte plusvalenze fittizie intorno all'acquisto dell'attaccante Victor Osimhen nel 2020 dalla squadra francese del Lille. Nel procedimento è coinvolta anche la società Calcio Napoli. Sono infatti indagati anche i membri del Consiglio di amministrazione che era in carica all'epoca dei fatti.

"Si è chiusa l'inchiesta che era stata archiviata con il riferimento a ipotesi di reati tributari. Ora leggeremo le carte dell'inchiesta, ricordo che questo di oggi non è un rinvio a giudizio ma una chiusura di indagini", afferma all'ANSA Fabio Fulgeri, l'avvocato che si occupa della difesa di Aurelio De Laurentiis.



