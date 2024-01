Spari a Roma: prefetto, massima attenzione su periferie

"Non parlerei di fibrillazione nelle periferie, io parlerei di necessità di massima attenzione su tutto il territorio che c'è e lo dimostrano i tempi di reazione e di risposta a questi episodi". Lo ha detto il prefetto di Roma, Lamberto Giannini, a margine del Comitato per l'ordine e la sicurezza in prefettura dopo gli ultimi fatti di sangue avvenuti a Roma e provincia. "L'impegno è massimo da tempo, sarà importante fare un'attività di studio e analisi su dove impiegare sempre più queste risorse - ha aggiunto - Bisogna essere attenti non solo a cogliere i fatti eclatanti ma anche a intimidazioni o episodi che possono sembrare marginali. Tutto questo viene fatto con massima attenzione".



