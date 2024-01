Orban, aiuti a Kiev solo su base annuale e fuori bilancio

"Gli eurodeputati vogliono dare soldi all'Ucraina per 4 anni, mentre mancano solo 5 mesi alle elezioni europee. In sostanza, vogliono privare i cittadini del diritto di decidere del proprio futuro. Che posizione antidemocratica! L'Ungheria non è d'accordo. Se vogliamo aiutare l'Ucraina, facciamolo al di fuori del bilancio dell'Ue e su base annuale. Questa è l'unica posizione democratica a soli 5 mesi dalle elezioni". Lo ha scritto in un tweet il premier Viktor Orban tornando sullo scontro con gli altri Paesi membri sul bilancio Ue.



