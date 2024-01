Ok Ue a norme antiriciclaggio, tetto contanti a 10mila euro

Le istituzioni Ue hanno raggiunto un accordo su uno dei regolamenti del pacchetto antiriciclaggio che mira a proteggere i cittadini dell'Ue e il sistema finanziario europeo dal riciclaggio di denaro e dal finanziamento del terrorismo.

È stato fissato un tetto massimo a livello europeo di 10mila euro per i pagamenti in contanti. I Paesi membri potranno scegliere di imporre un limite inferiore, se lo desiderano.

Inoltre, le entità come istituti finanziari, banche, agenzie immobiliari, servizi di gestione patrimoniale dovranno verificare l'identità di chi effettua una transazione occasionale in contanti tra i 3 e i 10mila euro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA